Calciomercato Fiorentina: Zaza il nuovo obiettivo

Notizie Fiorentina, può arrivare Simone Zaza. Come riportato da cm.com, tra le varie squadre sulle tracce di Simone Zaza c’è anche la Fiorentina. La formazione viola è alla ricerca di una prima punta per gennaio.

L’attaccante lucano, che in granata è chiuso dalla concorrenza di Andrea Belotti, sembra essere il profilo giusto anche perchè sul mercato Zaza, in Italia, è seguito anche da SPAL e Sassuolo. I ferraresi, dopo la partita di sabato scorso, hanno raccolto informazioni sul calciatore che dovrebbe lasciare Torino a gennaio. La SPAL potrebbe rinunciare ad Andrea Petagna, l’attaccante italiano è seguito da diverse big. Il Torino non vorrebbe però cedere Zaza ad una concorrente. Oltre alle tre italiane, sul calciatore, ci sono anche diverse società spagnole, tra cui il Siviglia e l’Espanyol.

Mercato Fiorentina: il triangolo comprende anche l’Inter

Con l’arrivo di Petagna all’Inter, Politano sarebbe libero di andar via e la Fiorentina pronta ad accoglierlo. Marotta e Ausilio, coordinati anche da Antonio Conte, cercano di capire quale possa essere la strada seguire a gennaio per prendere un vice Lukaku. Su Petagna, come detto, c’è anche la Roma. Se l’ex Atalanta andasse via, però, si complicherebbe l’arrivo anche di Zaza a Firenze. Insomma, un bel rompicapo per i tifosi viola che attendono risposte.