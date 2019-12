Calciomercato – Cavani, Mertens e gli altri: i giocatori in scadenza

Il calciomercato è fatto anche di occasioni: un calciatore come Cavani o Mertens, inaccostabile fino a poco tempo prima, puà diventare un affare…

I calciatori liberi di firmare a partire da gennaio

Ce n’è per tutti e per tutte le tasche. A cominciare chiaramente dal più ambito: stiamo parlando di Edinson Cavani. L’uruguayano, classe ’87, è in uscita dal PSG: farebbe comodo a molte squadre, ma sembra che ci sia già un principio di accordo con l’Atletico Madrid. Accostato alla Juventus ed al Napoli per un clamoroso ritorno, il bomber sudamericano è finalmente pronto al suo arrivo in Liga, un campionato in cui ha sempre sognato di giocare.

Gli affari italiani

Molto più difficile definire la situazione di Mertens e Callejon: per il primo restano ancora vivi i contatti con il Napoli, che gli propone un rinnovo per i prossimi 2 anni. Per quanto riguarda lo spagnolo invece, si registra più distanza con Aurelio De Laurentiis su cifre e durata del prossimo contratto, per cui è più probabile che si arriva ad un addio: il ritorno in Spagna (Siviglia magari), altrimenti c’è la Cina (leggasi Benitez) che lo aspetta con un triennale da 10 milioni all’anno. Sponda Milan c’è Jack Bonaventura: da parte del centrocampista c’è la voglia di proseguire insieme, ma servirà accontentare le pretese che sta portando avanti il suo agente Mino Raiola, altrimenti c’è già chi bussa alla porta della mezzala.