Boca Juniors, Burdisso dice addio: “Decisioni prese senza il mio consenso”

Nicola Burdisso dice addio Boca Juniors: determinante l’addio del presidente Angelici, da allora la situazione è diventate insostenibile per l’ex Inter…

Addio di Burdisso al Boca Juniors

L’arrivo del nuovo presidente Amor Ameal ha cambiato molte cose alla Bombonera: a cominciare dalle decisioni sulle strutture e sul settore giovanile, così l’ex difensore argentino che ha portato De Rossi al Boca ha preferito levare le tende. “Ci siamo messi a disposizione“, ha spiegato ai microfoni di Olé, “non vogliamo essere un peso o qualcosa del genere, capiamo che al momento ci sono altre professionalità che lavorano in società e che le decisioni sono adottate senza interpellarci, in modo del tutto autonomo. Questa è la ragione per cui crediamo di non aver altro da apportare qui. Sono crsciuto all’interno del Boca e non volevo finire. Volevamo solo fare un passo indietro per continuare il lavoro. Vogliamo augurare il meglio al Boca“. Addio anzitempo, visto che il suo contratto sarebbe finito nel giugno 2020. Lascia anche il segretario Matellan.

Burdisso e l’Italia, un legamo fortissimo

Non è possibile chiaramente sapere già quale sarà il futuro dell’ex centrale, ma il suo legame con l’Italia è fortissimo, per cui anche un suo ritorno da dirigente non è escluso. Classe ’81, cresciuto nel Boca Juniors, Burdisso ha disputato 637 partite ufficiali di cui 49 disputate con la maglia della nazionale. Ha speso quasi interamente la sua carriera nel calcio italiano: arrivato nel 2004 all’Inter, in nerazzurro è rimasto fino al 2009 (139 presenze e 8 reti), poi Roma (131 presenze e 6 reti in 4 stagioni e mezza) e quindi Genoa (113 partite in 3 stagioni e mezza) e Torino, dove ha giocato nella passata stagione (25 presenze). Ha vinto, con le maglie di club, solo con Inter (4 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe) e Boca Jrs (2 tornei di Apertura, 3 Libertadores e 2 Coppe Intercontinentali). Con la nazionale vanta, invece, l’oro olimpico conquistato ad Atene 2004.