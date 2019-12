Dopo la bufera causata dal video di Leao, che riprendeva lui e Calabria intenti a festeggiare dopo la sconfitta contro l’Atalanta, sono arrivate le scuse del terzino.

Bufera Milan, Calabria fa mea culpa

Un lungo messaggio su Instagram per far valere le proprie ragioni. Di un professionista, ma anche di uomo. Contro chi lo ha accusato di poco professionalità dopo una sconfitta così cocente come contro l’Atalanta. “Un polverone inutile“, afferma l’esterno rossonero sui social, “ma visto che si è creato faccio qualche precisazione. La festa era per il mio compleanno, in data 6 dicembre, e posticipata al 22 dello stesso mese proprio per non compromettere il lavoro. E qualcuno parla di poca professionalità. Una sconfitta così non era preventivabile”. Rimarcando come la vita privata di un calciatore dovrebbe essere affare esclusivamente suo, Calabria aggiunge: “Trovare qualcuno più attaccato ai colori rossoneri di me, che ha passato così tanto tempo in questa grande famiglia, è difficile trovarlo“.

Il video della discordia: è tutto vero

Poco dopo l’inizio della bufera, Leao aveva provato a dire che si trattassero di immagini vecchie: un controllo incrociato tra i suoi profili e quelli degli amici tuttavia ha fatto fare una brutta figura all’attaccante, visto che vestiari di tutti i soggetti in causa combaciano perfettamente.