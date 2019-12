Notizie Juventus: ecco perchè De Ligt non gioca

Notizie Juve: ecco spiegato perché Matthijs de Ligt non gioca più.

La notte distratta di Roma e poi il nulla, ad eccezione del quarto d’ora finale contro l’Udinese a risultato acquisito.

Perchè semrpe Merih Demiral in campo? C’è qualcosa sotto? Nulla, sembra essere tutto nella norma e in fondo le parole di Maurizio Sarri hanno sempre posto fine ad eventuali quanto inutili polemiche. Il turco gioca perché è in un momento di particolare fiducia.

A Riad l’ex Sassuolo non ha particolarmente brillato né ha commesso errori decisivi, ma al netto dell’esito della Supercoppa, nel 2020 il difensore olandese avrà tutto il tempo di riprendersi una maglia da titolare. Nell’attesa l’ex Ajax sta recuperando dalla lussazione alla spalla che s’era procurato a Bergamo il 23 novembre, ma che non gli aveva impedito di restare in campo fino alla fine di una delle partite più belle giocate in Italia. Quindi il bis concesso contro l’Atletico Madrid in Champions e le due prove non scintillanti con Sassuolo e Lazio.

Fuori per scelta tecnica, dunque, nessun problema fisico. Alla Continassa non c’è preoccupazione, a maggior ragione dopo la rifinitura svolta sabato in Arabia, nel corso della quale De Ligt era stato uno dei più partecipativi. Certo, la sua assenza in partite ufficiali può far rumore, soprattutto considerata la spesa.

Ultime Juve: il futuro di De Ligt e Demiral

Ma in queste settimane e in quelle future che saranno messe a punto le basi per una sostituzione storica nella difesa bianconera. Giorgio Chiellini chiuderà la carriera al massimo a giugno 2021 per poi intraprendere un percorso dirigenziale, Bonucci non è giovanissimo e De Ligt e Demiral, con la preziosa collaborazione di Andrea Barzagli, stanno facendo il loro percorso per diventare, insieme, i titolari del futuro (altro che Milan per il turco).