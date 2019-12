Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo è furioso dopo la Supercoppa: il gesto del portoghese

Ultime Juventus – Cristiano Ronaldo | Non è apparso molto sereno al termine della partita disputata al King Saud University Stadium, contro la Lazio in Supercoppa. La sconfitta non è piaciuta al campione portoghese, che puntava a vincere la sua seconda Supercoppa di fila dopo quella ottenuta a Gedda nella scorsa stagione, contro il Milan. Cristiano Ronaldo, come evidenzia il Corriere dello Sport, al termine della premiazione da secondo classificato, si è subito tolto la medaglia dal collo. Reazione che poi è proseguita, perché sarebbe andato diretto negli spogliatoi, senza neanche stringere la mano all’ad della Lega, De Siervo. Un ‘Ronaldo furioso’, non abituato a perdere partite valevoli per un trofeo. Sarebbe stato il suo titolo numero 32 e ha chiuso dunque l’anno con la delusione stampata al volto, per non essere arrivato al trionfo con i bianconeri.

Notizie Juventus, Cristiano Ronaldo diserta i saluti dopo la sconfitta all’ad della Lega, De Siervo

Non è stato un fine 2019 glorosio per Cristiano Ronaldo che, dopo aver visto salire al trionfo del Pallone d’Oro il rivale di sempre, Lionel Messi, deve fare i conti con la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio. Il campione portoghese era visibilmente amareggiato e in questa sosta natalizia non farà altro che concentrarsi sugli obiettivi del prossimo anno. Ha sempre i successi nel suo mirino. In questi ultimi 5 anni – considerando anche le esperienze con la maglia del Real – aveva disputato addirittura undici finali di Supercoppa e non ne aveva neppure persa una. Fatale quella contro la Lazio di Inzaghi, partita in cui non è riuscito ad incidere nonostante l’ottima prestazione. La reazione al momento della premiazione la dice lunga su quanto CR7 abbia nei propri obiettivi, sempre il massimo e mai il secondo posto. L’argento lo toglie dal collo e avrà voglia di tornare ben presto ad indossare la medaglia d’oro e da primo posto.