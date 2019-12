Oroscopo di domani 25 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati per il giorno di Natale.

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ un bel cielo che ti invita ad agire, a fare richieste, tutte cose che è preferibile evitare nelle giornata di giovedì e venerdì, quando il quadro astrale sarà meno favorevole. Il 2020 vedrà Saturno non più contrario, indizi di fortuna a primare e a dicembre

Toro. E’ un Natale importante che ti regala una sorte di importante successo personale, ancora più evidente giovedì e venerdì, mentre si registra del caos sabato e domenica. Devi essere più ottimista e positivo, cosa che ti verrà facile se avrai al tuo fianco persone che sono dalla tua parte. Se devi chiudere delle situazioni, fallo, concentrati su ricostruire ciò che c’è di buono nella tua vita.

Gemelli. E’ una giornata sottotono per te che stai cercando di recuperare terreno ma anche un po’ di serenità dal punto di vista fisico, gli ultimi 2 giorni sono stati pesanti. Riuscirai a capire chi sono davvero i tuoi nemici. Qualcuno ha ancora un contenzioso legale aperto.

Cancro. Questo Natale può portarti un po’ malinconia. Potresti riportare le tue emozioni al passato e sentirti un po’ sottotono per questo. Cerca di mantenere la calma e pensa che il 2020 sarà un anno caratterizzato da grandi trasformazioni e transizioni.

Leone. Ti consiglio di sfruttare le stelle di questo Natale. Puoi ricucire uno strappo o vivere sensazioni nuove se davvero lo vuoi, tutto sommato è una giornata positiva e anche un po’ fortunata. Entro venerdì può anche nascere una bella emozione nel tuo cuore. Stasera evita di fare troppo tardi.

Vergine. Ci sono delle perplessità in questa giornata, spero che tu abbia ricevuto il regalo che volevi e che sia più forte rispetto al passato. Ti consiglio di non fare scelte azzardate nel tentativo di risolvere situazioni che al momento non sono risolvibili. Abbia pazienza e cerca di avere più cura del tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox 25 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dimentica le tensioni, in particolar modo quelle avute in ambito lavorativo. Goditi gli affetti, ti sei troppo dedicato al lavoro e hai bisogno di staccare la spina. Cambiamenti per te all’orizzonte.

Scorpione. Periodo molto stancante, e anche questa sarà una giornata sottotono per te. L’esserti ridotto all’ultimo per i tuoi impegni, renderà le tue giornate ancora più stressanti. Miglioramento nel giorno del 25 e del 26.

Sagittario. Le stelle vogliono premiare il tuo cuore e farti vivere emozioni speciali. E’ una settimana importante, Mercurio e Venere sono nel tuo segno. Favoriti i nuovi progetti e la voglia di fare cose nuove. E’ davvero un Buon Natale.

Capricorno. Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate che ti invitano a fare grandi progetti. Alla fine dell’anno farai il tuo solito bilancio, soprattutto degli ultimi mesi. Ti chiudi un po’ in te stesso per capire cosa fare, dove andare, come risolvere alcuni problemi e come intrapendere nuove strade. E’ la fase ideale per programmare il futuro.

Acquario. Sono giornate importanti se hai voglia di pianificare un futuro diverso, denso di cambiamenti. Di solito non riesci a stare fermo, avverti l’esigenza di programmare le situazioni della tua vita, di distruggere per creare in maniera nuova quello che altri hanno già fatto. E’ un momento di elaborazioni strategiche che riguardano anche il lavoro.

Pesci. E’ una giornata che nasce con qualche strana riflessione, come se non volessi fare certe cose. Ti consiglio di passare il Natale con le persone che ti vogliono bene e che ti regalano una certa tranquillità. La seconda parte della settimana sembra migliore, mentre oggi ci sono tante emozioni da tenere a bada. Riguardati a livello fisico.