Spal, parla Semplici: queste le sue dichiarazioni

Notizie Spal Semplici| Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per parlare del periodo della propria squadra e del suo centravanti: Andrea Petagna: queste le sue parole riportate dalla redazione di Calciomercato24.com.

Queste le parole di Semplici

“Passiamo un Natale con un sorriso, questa vittoria ci voleva per il morale e non solo. Tante cose ci sono andate male e ci sono girate storte, dagli infortuni allo stadio, noi però stiamo dimostrando che, se al massimo della concentrazione, possiamo giocarcela con tutti. Non volevamo arrivare a questo punto, ma molte cose ci hanno penalizzato. Abbiamo commesso parecchi errori, ma dobbiamo continuare a reagire. La prestazione di sabato a Torino mi ha soddisfatto a pieno, bisogna avere la determinazione giusta per salvarsi, la voglia di vincere e di non mollare mai e questo i miei ragazzi me l’hanno sempre fatto vedere.

Ora ci godiamo queste vacanze e poi torneremo a lavoro, seri e pronti a dare sempre il massimo. Non la daremo vinta a nessuno, possiamo salvarci. Petagna? E’ un giocatore importante per noi, un finalizzatole determinante. L’anno scorso ha fatto una grande stagione, quest’anno se non avesse sbagliato i 2 rigori sarebbe ad 8 gol. Anche la squadra lo aiuta spesso, quest’anno la squadra però ha dimostrato di avere qualche pecca e di conseguenza anche lui ne risente”.