Juventus, Sarri: “Alti e bassi, vorrei dominio in mezzo al campo”

Notizie Juventus: le parole di Sarri a Sky Sport

Notizie Juventus Sarri | La Juventus avanza in stagione con non poche difficoltà, e forse la squadra di Sarri sta vivendo uno dei periodi più complicati degli ultimi tempi. Il tecnico toscano crede però nei suoi uomini, e intanto rilascia a Sky Sport delle importanti dichiarazioni sulle sue esperienze passate e sull’attuale avventura alla Vecchia Signora. Ecco le sue parole:

“Sul Chelsea? L’avventura in Inghilterra mi ha fatto crescere molto come allenatore, è un campionato con una grande mentalità e con giocatori straordinari, negli stadi non ci sono mai scorrettezza ed insulti. Mi piacerebbe vedere lo stesso atteggiamento in Italia. Sulla Juventus? Siamo in un momento in cui ci sono alti e bassi, ma questo penso sia normale, non si può avere tutto e subito. Lo stesso discorso è valso per il Liverpool di Klopp, cresciuto lentamente e poi salito sul tetto del mondo. Vogliamo essere una squadra vincente, pur sapendo che in Europa non è mai semplice”.

Sarri sugli obiettivi del 2020

Il tecnico bianconero Sarri si è poi soffermato anche sugli obiettivi legati al 2020, il tutto racchiuso in una solo parola chiave: “Vincere”.

“Voglio che ci sia il dominio in campo, ma è una cosa che ho visto soltanto a volte, a sprazzi”