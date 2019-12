Mercato Juventus, Solskjaer blocca Pogba

Mercato Juventus Pogba | Paul Pogba è stato definito il “miglior centrocampista del mondo” dall’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, al rientro del francese da un lungo infortunio. Il vincitore della Coppa del Mondo 2018 è tornato per la prima volta in campo dalla fine di settembre la scorsa domenica nella sfida contro il Watford. L’asso francese potrebbe essere schierato titolare anche contro il Newcastle giovedì prossimo nel match del Boxing Day. Solskjaer sta cercando di trovare le migliori soluzioni in termini di creatività per scardinare le difese avversarie: “Vediamo come si sente Paul. Ha fatto davvero bene quando è tornato. Potrebbe essere che lo facciamo entrare fin dall’inizio”.

Calciomercato Juventus, le mosse di Paratici

Queste dichiarazioni di fatto allontanano il francese dal mercato, e in particolare dalla Juventus che era pronta a dare un assalto al suo ex centrocampista già nel mercato di gennaio. Pogba che finora ha giocato solo due volte dalla fine di agosto a causa di un infortunio alla caviglia, è entrato domenica con lo United già in svantaggio di due goal. “Può giocare ovunque e in tutto il centrocampo. Questa è la bellezza di avere Paul, perché è il miglior centrocampista a tutto tondo del mondo”, ha aggiunto il tecnico dei Red Devils sottolineando che Pogba sicuramente non figurerà nella finestra di trasferimento di gennaio, questo nonostante i contatti intercorsi sia con la Vecchia Signora che con il Real Madrid. Nonostante le recenti vittorie contro il Tottenham e il Manchester City, lo United è all’ottavo posto in Premier League, sette punti dietro al quarto posto del Chelsea.