Lega Calcio, Abete: “Non mi candido, sono solo un mediatore”

Lega Calcio parla Giancarlo Abete

Lega Calcio Abete | “Formalmente il commissariamento va avanti in termini di titolarità fino al 10 marzo ma in ogni momento viene meno nel caso di elezione del presidente. Non c’è nessun interesse o volontà, l’ho precisato al presidente Gravina, di candidarmi, né di essere candidato”. E’ quanto chiarisce Giancarlo Abete, commissario ad acta della Lega Serie A, in merito al suo ruolo. “Lo ritengo un periodo limitato, se posso essere di utilità lo faccio volentieri ma non c’è nessun interesse ad avere dei ruoli o ad accettarli qualora mi venissero offerti”, ha spiegato ai microfoni di ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento.

Elezioni federali, le parole del Commissario

“Il commissariamento ad acta è collegato al fatto che il presidente Miccichè si è dimesso e che è necessaria la figura di un rappresentante legale che ha l’obiettivo di convocare l’assemblea – ha chiarito Abete – di gestire i consigli direttivi, lo svolgimento delle assemblee e nel contempo essere il rappresentante verso gli organismi internazionali. Ho già fatto il commissario nel 2009, ma era senza dubbio contesto molto più grave e problematico rispetto a quello attuale” La battuta finale è per la data delle elezioni federali. “La fumata bianca ci sarà al voto dell’8 gennaio? Speriamo, ma – ha avvertito Abete – dobbiamo lavorare perché le società condividano prima il metodo e poi la persona”.