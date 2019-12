Tweet on Twitter

Calciomercato Torino: Cutrone torna di moda

Notizie Torino, c’è ancora Cutrone nel mirino di Cairo. Come riportato da Tuttosport, il Toro guarda all’attacco per ripartire.

Prima della sfida contro la Spal i dirigenti ferraresi hanno chiesto “informazioni” su Zaza. Evidentemente pensano a lui in caso di cessione di Petagna che è corteggiato da alcuni grandi club del campionato: su tutti Inter e soprattutto Roma.

L’attaccante dei granata, per la cronaca, piace anche al Sassuolo che sogna di ricomporre la coppia con Berardi. La punta di Mazzarri, dunque, nonostante una stagione con i soliti alti e bassi e senza un posto da titolare ha ancora tanti estimatori in Italia.

Ultime Torino: asta con la Fiorentina?

L’identikit dell’eventuale sostituto di Zaza porta alla Premier, ad un giocatore che anche nello scorso mercato è stato accostato al Toro: si tratta di Patrick Cutrone, 21 anni, titolare e punto di forza della nazionle Under 21. Attualmente l’ex milanista milita in Premier, nel Wolverhampton. In estate il club inglese, che ha eliminato proprio il Toro nei preliminari del terzo turno di Europa League, ha speso 18 milioni più bonus. Ma sino ad oggi l’ex Milan è stato impiegato con il misurino del farmacista.

Il Toro, dunque, ci sta ripensando. Via Zaza Mazzarri punterà su Cutrone che potrebbe anche giocare in coppia con Belotti. Ma su di lui in queste ore si è rafforzato l’interessamento della Fiorentina che cerca una prima punta.