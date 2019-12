Calciomercato Roma, verso il riscatto di Smalling: la trattativa

Calciomercato Roma, verso il riscatto di Smalling

Calciomercato Roma Smalling | I vertici della Roma hanno avuto la certezza che

sul fronte Smalling il muro stia cedendo. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport. Il difensore inglese, infatti, è convinto che la permanenza alla Roma possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. Troppo presto per supporre che Smalling voglia puntare i piedi col Manchester United, ma abbastanza per sperare che, a parità di offerte, il centrale scelga di tornare a indossare la maglia

giallorossa anche nella prossima stagione.

Mercato Roma, le altre trattative

L’unico vero timore della Roma è che intorno a Smalling, che sta giocando veramente una stagione con prestazioni ben oltre il preventivato, è che non si scateni un’asta. Almeno due club di Serie A, Juventus e Inter, per non parlare di Barcellona e Bayern Monaco, lo hanno puntato con nettezza. Al momento però la Roma non vuole spostarsi troppo dalla prima offerta, quella di 15 milioni di euro, forte del gradimento del calciatore. Ma le sorprese in questi casi sono dietro l’angolo. Nel frattempo in vista del mercato di gennaio Petrachi studia anche un colpo low cost. Si tratta di Facundo Medina, difensore argentino del Cordoba, che è da alcune settimane nel mirino giallorosso.