Calciomercato Roma, Pinamonti sostituirà Kalinic: la notizia

Calciomercato Roma Pinamonti| Si prepara l’ennesima rivoluzione in casa Genoa in questa sessione invernale di calciomercato. I Grifoni infatti, guidati dalla voglia di rivoluzione manifestata come al solito dal presidente Preziosi, sono pronti a cedere e ad acquistare almeno 4/5 giocatori.

Nel mirino ci sono tanti nomi, in particolare però quelli di attaccanti: Bruno Amione (Belgrano), Fabio Borini (Milan) e Michal Krmencik (Viktoria Plzen). Tre nomi importanti, tre attaccanti ma soprattutto e nessun doppione. Tutti giocatori con caratteristiche diverse e con la possibilità dunque di metterli tutti in mezzo al campo, senza troppi problemi.

Questa sovrabbondanza in attacco, visto che non è da escludere la presenza di tutti e tre nella rosa rossoblù, potrebbe di conseguenza costringere alla cessione qualche giocatore già presente in rosa. Uno tra Favilli e Pinamonti ad esempio, se non addirittura tutti e due. Il primo potrebbe restare visto che è il secondo ad avere parecchie offerte e dunque maggiore mercato.

Calciomercato Roma, Pinamonti come vice Dzeko: le ultime

L’ex Inter in particolare piace molto alla Roma, che sta cercando un vice Dzeko. Kalinic è quasi certo dell’addio fra qualche settimana, e di conseguenza un centravanti che sostituisca il croato, anche numericamente, serve. Inoltre l’ex Fiorentina ha dimostrato di non essere una garanzia per Fonseca, vedremo se a questo punto verrà da puntare tutto su Pinamonti.