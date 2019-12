Calciomercato Roma, Pastore vicino alla cessione: Lione alla finestra

Calciomercato Roma: il Lione ci prova per Pastore

Calcio Mercato Roma Pastore | Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e praticamente tutti i club di Serie A stanno già ragionando a come muoversi sia in entrata che in uscita. Anche la Roma è una delle squadre più attive sulla questione, e Petrachi sta pensando alla lista dei partenti. Sul taccuino ci sono un po di nomi, e tra questi spunta anche quello di Javier Pastore. Il centrocampista argentino ha disputato una buona prima parte di stagione, ma un infortunio ha condizionato non poco le cose, facendolo scivolare di nuovo molto dietro nelle gerarchie.

Occhio allora a cosa potrà accadere in questa sessione invernale, con un club già in agguato alla finestra. Stiamo parlando del Lione, ad oggi il più interessato al Flaco. Chiaramente per ora si tratta solo di qualche indiscrezione, ma la sensazione è che la Roma sia disposta a trattare tranquillamente la cessione. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

News Roma: un altro partente a gennaio

Pastore non è il solo che potrebbe cambiare maglia a gennaio nella rosa giallorossa. Tra gli esuberi c’è anche Kalinic, attaccante croato fuori dai piani di Fonseca. Intanto la sua cessione sta bloccando l’arrivo di un’altra punta, ecco chi è.