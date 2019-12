Calciomercato Napoli, Lobotka obiettivo principale per il centrocampo

Calciomercato Napoli: gli azzurri puntano forte su Lobotka

Calcio Mercato Napoli Lobotka | Il Napoli ritrova la vittoria in campionato, e ora pensa alla risalita epica in campionato. Gli azzurri però si concentrano parecchio anche sul mercato, ed in particolare a come regalare a Gattuso un rinforzo importante a centrocampo, dove la sensazione è che sia ancora un buco enorme nel ruolo di regista o rompi-gioco. Serve un innesto importante, e dopo la trattativa quasi sfumato per Torreira, ecco che gli azzurri si concentrano su un altro profilo, stavolta meno rinomato ma ugualmente di forza e talento.

Stiamo parlando di Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, che in Spagna sta trovando prestazioni e continuità da un paio di anni. Il Napoli non ha intenzione di lasciarsi scappare quest’altro obiettivo, e tenterà in tutti i modi di portare a termine l’affare già a gennaio. Ad oggi Lobotka è il primo sul taccuino di Giuntoli, così come confermato da Alfredo Pedullà.

News Napoli: tutti gli obiettivi a centrocampo

Lobotka è sicuramente il primo della lista per rinforzare il centrocampo, ma non è affatto l’unico profilo che gli azzurri stanno sondando. Occhio a Xhaka dell’Arsenal, il quale potrebbe lasciare l’Inghilterra a breve. Poi c’è anche Tonali nel mirino, gli azzurri si muovono con un’offerta molto ricca. Questi i dettagli.