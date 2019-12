Calciomercato Milan, Paquetà verso il PSG: due possibili sostituti

Calciomercato Milan: i sostituti per Paquetà

Calcio Mercato Milan Paquetà | Bruttissimo momento per il Milan, che dopo la sconfitta disastrosa con l’Atalanta, ora penserà al mercato in cerca di qualche rinforzo. Occhio però anche a chi potrebbe partire, con la lista esuberi piena di giocatori. Tra questi anche Lucas Paquetà, quasi mai impiegato in questa stagione, e sondato da diversi club. La sua partenza non è affatto da escludere, e anzi pare che il PSG abbia tutte le intenzioni di investire sul centrocampista brasiliano a gennaio.

I rossoneri non vogliono però restare con le mani in mano, e pensano già a come sostituire l’ex Flamengo. Come scrive Tuttosport, se il brasiliano dovesse partire, la dirigenza milanista si fionderebbe su Xhaka dell’Arsenal, con Matic del Manchester United come alternativa. Due profili che già sono stati accostati al Diavolo qualche settimana fa, e che restano due piste molto calde.

Paquetà: stagione negativa, cambio maglia?

La stagione del Milan non è stata fin qui particolarmente positiva, così come per qualche singolo in rosa rossonera. Uno dei più sotto tono è stato sicuramente Paquetà, il quale non sembrerebbe rientrare tra i primi delle gerarchie di Pioli. Per ora la scelta migliore è quella di un cambio maglia, ma ovviamente tutto si vedrà all’inizio della seconda parte di campionato.