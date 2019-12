Calciomercato Milan: Ibrahimovic si riavvicina, ma non sarà l’unico colpo

Calciomercato Milan: Ibrahimovic si è deciso?

Mercato Milan, ora tocca a Ibrahimovic. Il Milan dopo la batosta di Bergamo ha riallacciato i contatti con Ibra ritoccando anche l’offerta di un mese fa (3 milioni netti, bonus compresi, fino al 30 giugno, più altri 6 per la stagione ’20-21).

Come riportato da Tuttosport, per Boban e Maldini il suo arrivo sarebbe un supporto anche psicologico e caratteriale. Ibrahimovic finora non aveva dato segnali di grande apertura, anzi. L’attaccante, più che su altre proposte, sta riflettendo da tempo sulla possibilità di smettere. La sfida rossonera però continua a intrigarlo e i segnali arrivati da Milano potrebbero spingerlo a rivedere la sua posizione. Di sicuro l’arrivo di Ibra sarebbe un toccasana per il Milan e per la scossa che darebbe all’intero ambiente.

Ad oggi l’ultimo ed unico pericolo resta Carlo Ancelotti dall’Everton: «Siamo buoni amici con Ibra – ha dichiarato il tecnico -, ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuole venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare».

Ultime Milan: gli altri movimenti di mercato

I rossoneri cercano un centrale ed i contatti per Jean-Clair Todibo del Barcellona vanno avanti. Il club catalano non vorrebbe perdere il francese classe ’99, dunque lo vorrebbe cedere in prestito o mantenendo un diritto di recompra.

Il club spangolo preferirebbe cederlo ad un club che permetta a Todibo di fare esperienza internazionale, che giochi dunque l’Europa League (come il Bayer Leverkusen), ma il Milan si è mosso in anticipo a resta in pole, anche se i rossoneri vorrebbero acquistare il ragazzo a titolo definitivo. In più Maldini e Boban stanno valutando dei profili per rinforzare il centrocampo dove sono in bilico Kessie e Paquetà.