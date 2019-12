Calciomercato Juventus, Rugani nel mirino del Leicester: i dettagli

Calciomercato Juventus, Rugani nel mirino del Leicester

Calciomercato Juventus Rugani | Il difensore centrale della Juventus, Daniele Rugani, è entrato prepotentemente nelle mire del Leicester, il club di Premier League che, dopo il clamoroso titolo del 2016 è di nuovo issato nei quartieri altissimi del campionato inglese. Lo rivela l’edizione pomeridiana dello “Speciale Calciomercato” dell’emittente satellitare Sky Sport. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Mercato Juventus, la trattativa

L’ex difensore dell’Empoli non è affatto felice della sua situazione in bianconero ed è molto probabile che in vista del mercato di gennaio possa chiedere la cessione alla società. L’obiettivo è quello di giocare con maggiore continuità per non uscire in maniera definitiva dal giro della Nazionale. L’infortunio di Giorgio Chiellini sembrava aver ridato possibilità a Rugani, ma alla fine la situazione è rimasta più o meno invariata rispetto allo scorso anno. Bonucci è imprescindibile, Demiral si sta rivelando solido e De Ligt, anche per la cifra spesa non è in discussione. Con il rientro del Capitano lo spazio per Rugani diventa inesistente. Sul difensore hanno chiesto notizie proprio “Le Fox”. Per fare una mossa ufficiale attendono solo che sia messo in vendita ufficialmente. L’ipotesi a cui lavora il Ds degli inglesi, Jon Rudkin è quella di un prestito con obbligo di riscatto già fissato a 15 milioni di euro.