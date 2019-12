Calciomercato Juventus, Mandzukic va all’Al Duhail (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus: Mandzukic ceduto all’Al Duhail

Calcio Mercato Juventus Mandzukic | La Juventus si muove sul mercato, e lo fa sopratutto in uscita. I bianconeri stanno pensando da tempo sul come monetizzare il più possibile da qualche cessione, e negli ultimi minuti sono arrivati finalmente ad una svolta riguarda Mario Mandzukic. Il centravanti croato è ufficialmente un giocatore dell’Al Duhail, club qatariota che sul proprio sito ha voluto accogliere il giocatore.

Quest’ultimo era stato messo alle porte già da un po di tempo, e in questa prima parte di stagione non è stato mai convocato con i bianconeri. Ora una nuova partenza dal Qatar, e una cessione che a breve sarà comunicata anche dalla stessa Juventus.

Mandzukic-Juventus: telenovela finita

Sembrava ormai senza fine la telenovela tra Mandzukic e la Juventus. Della serie “Ci eravamo tanto amati..” il croato ora è atteso da una nuova (probabilmente ultima) avventura in Qatar. L’accordo stava anche per saltare, ma alla fine pare che la trattativa si sia definitivamente sbloccata. Ora la cessione, e una Juventus che riuscirà a monetizzare il più possibile. Le previsioni erano queste, anche se negli ultimi tempi si era vociferato di un approdo in MLS o addirittura in Germania. Si attende l’ufficialità anche da parte del club bianconero.