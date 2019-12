Calciomercato Juventus, frenata per Haaland dal Salisburgo: il comunicato

Calciomercato Juventus Haaland| Tutti pazzi per Eling Haaland, ed in effetti sarebbe difficile non esserlo. Un classe 2000 che ha messo a segno 28 gol e 12 assist in 22 partite stagionali ha naturalmente attirato l’attenzione di mezza Europa, che lo vorrebbe nella propria rosa.