Calciomercato Juventus: Haaland ad un passo

Calciomercato Juventus: Haaland in arrivo

Calciomercato Juve: Haaland sbarca a Torino. Come riportato da Tuttosport, Erling Braut Haaland, talentuoso attaccante anglo-norvegese classe 2000 che con la maglia del Salisburgo ha già messo a segno 28 gol in sole 22 partite stagionali, è a un passo dalla Juventus. Dopo le indiscrezioni che avevano infiammato le ultime settimane di mercato, secondo cui il giocatore si sarebbe potuto liberare pagando una minima clausola attivabile solamente a gennaio, il club bianconero ha accelerato con decisione sul 19enne bomber degli austriaci.

Sul calciatore era piombata mezza Europa, dal Manchester United al Lipsia passando per il Borussia Dortmund, dopo essere stato accostato anche a Napoli e Milan. La Juve ha anticipato tutti grazie a Mino Raiola che sta facendo da intermediario di un’operazione da 30 milioni in chiusura per gennaio. Raiola che, guarda caso, è l’agente di un altro pezzo grosso nel mirino di Fabio Paratici: Paul Pogba.

Mercato Juventus: Pogba a giugno dopo l’attaccante?

Il campione del mondo vorrebbe lasciare lo United e tornare a Torino. In Italia, tuttavia, Maurizio Sarri ha le idee chiare: Miralem Pjanic è intoccabile, Blaise Matuidi gioca tanto ma il suo futuro necessita di una ridiscussione immediata (a giugno si svincola), mentre Sami Khedira s’è abbonato di nuovo all’infermeria e il suo destino a fine stagione è un’opinione, non una certezza. Stanti le difficoltà dovute agli infortuni, Rodrigo Bentancur va considerato come un punto fisso del futuro, mentre Aaron Ramsey e Adrien Rabiot devono trovare continuità. Emre Can partirà. Per gennaio non c’è spazio per Pogba ma a giugno si vedrà.