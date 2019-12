Calciomercato Juventus, Donnarumma riflette sull’addio dal Milan

Calciomercato Juventus – Donnarumma | E’ in uno dei periodi più complessi della sua intera storia il Milan, con l’ambiente più che scosso dopo la sconfitta pesantissima al Gewiss Stadium, contro l’Atalanta. Tra quelli scossi c’è sicuramente Gigio Donnarumma, che non può riuscire da solo a risolvere i problemi in casa rossonera. E’ per questo che i discorsi vanno oltre le cifre e i contatti per il rinnovo. Il suo attuale contratto ha la scadenza fissata a giugno 2021 e il Milan avrebbe proposto al al calciatore un ritocco di un milione rispetto al suo ingaggio. Nella mente del calciatore, come rivela il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, potrebbe però albergare l’idea di lasciare il club. I risultati con il Milan tardano ad arrivare e potrebbe voler finalmente giocare la Champions League dopo aver già totalizzato 158 presenze in Serie A, a soli vent’anni.

News Juventus, i bianconeri non si tireranno indietro sulla corsa a Donnarumma: le mosse di Raiola

Mino Raiola ha le carte in mano ed è pronto a giocarle tra Juventus e Milan. Queste due, si contendono per gennaio il talento norvegese Haaland, pronto a vestire una maglia diversa da quella del Salisburgo, magari a partire proprio dal prossimo mercato. In queste ultime ore sembra essere accostato di più alla Juventus, ma non è l’unico nome tra gli assistiti di Raiola ad essere accostato ai bianconeri. Gigio riflette e questa volta lo fa seriamente. La pista del Paris Saint-Germain resta sempre la più accreditata, col ds Leonardo pronto a far follie per l’estremo difensore rossonero. Occhio però alla Juve, perché resta sullo sfondo e non ha mai mascherato l’interesse per quello che sembra a tutti gli effetti l’erede di Buffon. Se ne avrà il modo, la Juventus non si tirerà indietro dalla corsa per Gigio Donnarumma.