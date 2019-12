Calciomercato Inter, Weigl alternativa a Vidal: i dettagli della trattativa

Calciomercato Inter, Weigl alternativa a Vidal

Calciomercato Inter Weigl | Il centrocampista del Borussia Dortmund Julian Weigl è l’alternativa a cui sta lavorando Marotta nel caso in cui si rivelasse infruttuoso l’assalto al cileno Arturo Vidal. Lo rivela l’edizione pomeridiana dello “Speciale Calciomercato” dell’emittente satellitare Sky Sport. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Mercato Inter, i dettagli della trattativa

Il presupposto, come detto, è rappresentato dal fatto che l’Inter non sia in grado ad arrivare a Vidal ex centrocampista della Juventus nel periodo di Conte e attualmente al Barcellona. Il club catalano ha deciso di cedere uno tra Vidal, Rakitic e Alena con il terzo nome della serie fortemente nel mirino del Betis Siviglia. Dipenderà tutto l’offerta. Al momento quella neroazzurra per Vidal è ferma a 12 milioni di euro, meno della metà di quanto richiesto dal Barca. La trattativa è complicata e pertanto Marotta studia le alternative. La più concreta, come detto,è quella che corrisponde a Julian Weigl, classe 1995, valore di mercato 23 milioni di euro, contratto che lo lega al Borussia Dortmund in scadenza al 30 giugno 2021. Weigl è un centrocampista centrale, abilissimo nel recuperare palloni e nel dettare il cambio di ritmo dell’azione. E’ dotato di una ottima visione di gioco. La scadenza d al 2021 obbliga il club di Bundesliga ad accelerare la cessione in caso di mancato rinnovo del contratto, le trattative sono in stallo, e la sessione di gennaio potrebbe essere un momento ottimale. La trattativa può decollare.