Calciomercato Inter: per Vidal offerti 12 milioni

Ultime Inter: Vidal si avvicina, Marotta mette sul piatto 12 milioni di euro. Il passo avanti dell’Inter è importante e la notizia è già arrivata alle orecchie del Barcellona. La famiglia Zhang ha autorizzato l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio a fare un’eccezione.

Sono pronti 12 milioni per il cileno. In questo modo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si allontana dalla sua linea di corsa. Non solo un prestito secco, ma un’offerta rilevante al Barcellona per accontentare Conte.

Questa mossa va di pari passo con il pressing con l’Atalanta (e il Parma) per Dejan Kulusevski, mentre per la fascia sinistra Marcos Alonso resta in cima ai desideri. I nerazzurri credono nello scudetto e vogliono fare un passo decisivo sul mercato.

Ultime Inter: la valutazione di Vidal

Dunque i contatti con i blaugrana sono ormai nel vivo. Con possibili novità a cavallo con il nuovo anno. E’ vero che il club catalano ha delle impellenze finanziarie (causa Fair Play Finanziario) e per il centrocampista cileno parte da una valutazione di 25 milioni di euro. Valverde se lo terrebbe volentieri perché alla lunga il suo rendimento ha convinto tutti in Spagna, Messi compreso. In ogni caso il tecnico blaugrana regge il gioco della dirigenza, a caccia di entrate per ridurre il deficit di quasi 150 milioni di euro. La volontà del calciatore è chiara: vorrebbe tornare in Italia e giocare di nuovo con Conte.