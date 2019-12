Calciomercato Inter: Marcos Alonso è il primo nome per la corsia mancina

Calciomercato Inter, Marcos Alonso è l’uomo scelto da Conte per risolvere i problemi sulle corsie

Calciomercato Inter – Marcos Alonso | Il mercato entra nel vivo, perché a breve prenderà il via la sessione invernale e le squadre cominceranno a sondare il terreo per puntellare i propri organici. E’ il caso dell’Inter che ha atteso con pazienza questo momento e Antonio Conte attende gli innesti di Giuseppe Marotta. Servirà, tra gli altri, un colpo per la corsia mancina: Asamoah non si riprende dai guai fisici e Biraghi ha faticato un bel po’ in questo primo parziale di stagione. La soluzione preferita da Antonio Conte è il suo ex giocatore ai tempi del Chelsea, Marcos Alonso.

Ultime Inter, il Chelsea fissa le cifre per Marcos Alonso

L’Inter non andrà solo a caccia di un vice-Lukaku per il mercato di gennaio, e gli obiettivi non portano solo all’identikit di un centrocampista alla Vidal. I nerazzurri andranno forte nel prossimo mercato ed è per questo che, come rivela La Gazzetta dello Sport, si punterà tutto anche sull’acquisto di un esterno per la fascia sinistra. Il Chelsea ha il mercato in entrata sbloccato nel prossimo gennaio ed è per questo che potrebbe vendere. Serviranno 40 milioni per riportare in Italia Marcos Alonso, perché le richieste dei Blues toccano queste cifre. Numeri troppo alti, su cui l’Inter spera di poter trattare. L’alternativa porta il nome di Kurzawa, in uscita dal Paris Saint-Germain perché il suo contratto è in scadenza e il club transalpino non avrebbe voglia di perderlo completamente a zero.