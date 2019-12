Calciomercato Inter, De Paul o Kulusevski in arrivo grazie a Dimarco: la situazione

Calciomercato Inter, la complessa trattativa che porta ad uno tra De Paul e Kulusevski

Calciomercato Inter – De Paul e Kulusevski | Non cambiano gli obiettivi per il calciomercato, perché se i nerazzurri vogliono restare in vetta, fino alla fine del campionato, hanno bisogno di maggiori alternative in mezzo al campo. I rinforzi dovranno arrivare in particolar modo per il centrocampo, reparto maggiormente in difficoltà. L’Inter va forte su Kulusevski e De Paul, obiettivi concreti per il presente e il futuro nerazzurro. La sosta natalizia aiuterà Antonio Conte a recuperare un po’ di energie in vista del tour de force che arriverà da gennaio in avanti, per confermarsi la rivale numero uno della Juventus campione d’Italia.

Ultime Inter, il cartellino di Dimarco per arrivare a De Paul o Kulusevski

L’idea sarebbe quella di arrivare agli obiettivi già a gennaio, senza rimandare le cose per giugno. Kulusevski è una pista molto complicata. Il Parma ha fatto sapere in più occasioni di non voler rinunciare ai prossimi 6 mesi di prestito dall’Atalanta. Però le trattative con quest’ultima, proseguono e l’amministratore delegato Beppe Marotta, non vuole mollare la presa. C’è una nuova idea nella mente dei dirigenti nerazzurri: stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, infatti, si starebbe pensando di convincere il Parma, terza coinvolta della complessa trattativa che porta a Kulusevski. L’idea sarebbe quella di cedere in prestito Dimarco proprio al Parma, per poter cominciare ad intavolare una concreta trattativa con l’Atalanta. Sullo sfondo non è da escludere l’ipotesi De Paul, perché proprio da Udine sarebbero arrivate le richieste per il giovane Dimarco.