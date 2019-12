Conteso anche dai dirimpettai della Sampdoria, Borini non è mai uscito del tutto dai radar del Genoa, che sta pensado di concludere l’affare nella prossima sessione.

Calcio mercato Genao, pronto il colpo Borini

Fino a questo momento, non ha vissuto una grande stagione al Milan. Soltanto 2 presenza con la casacca rossonera, per un totale di 70 minuti in campo. Un po’ poco per uno abituato a superare le 20 presenze stagioneali nelle ultime annata, abbastanza per convincerlo a cambiare aria. Si tratta di un pensiero che sta attraversando la mente dell’esterno rossonero, secondo il Secolo XIX, che potrebbe accettare l’offerta del Genoa. Il suo contratto coi meneghini scadrà il prossimo giugno: dal punto di vista economico quindi, si tratterebbe di un vero e proprio affare per Preziosi, che lo ha già esaminato fino a poco tempo fa. L’attaccante infatti potrebbe arrivare ad una cifra irrisoria ed essendo un classe ’91, potrebbe anche consentire una notevole plusvalenza qualora le cose sotto la lanterna andassero per il verso giusto.

Ultime Genoa, le novità di mercato

La situazione di classifica è a dir poco deficitaria: ultimo posto, con soltanto 11 punti racimolati non possono essere un obiettivo soddisfacente. Servirà una media quadi da Champions League per risollevare le sorti del Grifone nel girone di ritorno, e per questo, oltre all’attacco, la dirigenza del club ligure sta pensando anche ad un colpo in arrivo dalla Juventus.