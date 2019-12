Calciomercato Fiorentina, Politano e non solo: tutti i nomi per l’attacco

Calciomercato Fiorentina, non solo Politano: Pradè a lavoro con Iachini sugli obiettivi

Calciomercato Fiorentina – Politano | Sarà un mercato che infiammerà anche i viola, perché Rocco Commisso è pronto a puntellare quello che è il suo attuale organico, dopo aver cambiato allenatore. La guida tecnica è stata affidata a Beppe Iachini, pronto a confrontarsi con la società in vista del prossimo calciomercato invernale. I colloqui avanzeranno con il ds Pradè, già a lavoro da tempo su quelli che sono gli obiettivi dei viola. La Fiorentina ha bussato alle porte dell’Inter per Matteo Politano, con i nerazzurri che hanno risposto sparando cifre altissime secondo le valutazioni del club viola. 28 milioni e una cifra che non convince il club che non sembra aver però problemi economici. Non c’è solo Politano però tra gli obiettivi, la Fiorentina si prepara ad un mercato importante.

News Fiorentina, Politano si va a caccia di punte: i nomi sulla lista di Pradè