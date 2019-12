Calciomercato Atalanta: Politano per Kulusevski

Calciomercato Atalanta: Politano può arrivare. L’esterno ex Sassuolo, accostato anche al Napoli a gennaio, potrebbe sbarcare a Bergamo subito nell’ambito dell’operazione per Kulusevski.

L’Inter vuole a tutti i costi il calciatore in prestito al Parma e sarebbe intenzionata a coprire una parte dell’investimento per Kulusevski (valutazione di 35-40 milioni) con il cartellino dell’esterno che pare ormai fuori dal progetto di Conte. L’idea di Marotta sarebbe quella di proporre 20 milioni più il cartellino di Politano (subito) per avere il fantasista classe 2000 di proprietà dell’Atalanta a giugno in modo da lasciargli chiudere la stagione con i ducali. Di Politano si parla molto anche in ottica Napoli (scambio con Llorente), l’agente del classe 1993 romano ci sta lavorando ma la società del presidente Zhang non vorrebbe rinforzare un’ipotetica rivale.

Ultime Atalanta: in attacco si aspetterà Zapata

Nessun rinforzo, invece, nel ruolo di prima punta. Tutti i gli occhi dei tifosi sono puntati su Duvan Zapata. In questa sosta a Zingonia lavorerà sodo anche il colombiano, l’ex Napoli ha saltato 14 partite e il suo recupero vale come un acquisto. La sua presenza potrebbe essere fondamentale non solo per battere il Valencia in Champions League ma anche per accorciare nella corsa al 4o posto in classifica.