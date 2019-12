Ultime Milan, Leao fuma e beve alcool in un video dopo l’umiliante sconfitta a Bergamo

Ultime Milan – Leao fuma dopo l’Atalanta | Ad una sconfitta praticamente umiliante per il Milan, nella partita di ieri al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, si unisce la bufera che vede protagonista l’attaccante Rafael Leao. Non basta il 5-0 a far arrabbiare i tifosi rossoneri, sempre più amareggiati per l’andamento dei propri beniamini. Ora i tifosi rossoneri hanno preso d’assalto i canali social del club e dello stesso calciatore portoghese, indignati per le immagini che ritraggono il calciatore fumare in una serata con amici, mentre beve alcolici. Il clima è di festa all’interno del post pubblicato dall’amico attraverso le proprie Instagram Stories.

Notizie Milan, bufera social su Leao: tifosi rossoneri indignati dal suo atteggiamento

Il classe ’99, Rafael Leao, rischia ora una sanzione dal suo stesso club. Il Milan difficilmente tollererà il comportamento del calciatore, che si è fatto immortalare da un amico mentre era con possesso di alcolici e in un clima di festa. In una giornata particolare, dopo l’umiliante sconfitta rimediata contro l’Atalanta. Non solo alcolici, nel video diventato ben presto virale, si vede il calciatore fumare e sorridere. Situazione che non è affatto piaciuta ai tifosi, sempre più indignati per la situazione vissuta quest’anno dal Milan.