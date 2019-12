Ultime Milan, bufera social su Kessie: Ha messo like a Gomez

Ultime Milan, bufera social su Kessie

Ultime Milan Kessie | A Bergamo finisce addirittura 5-0 per la squadra di Gasperini, che reagisce subito dopo il ko di Bologna. Decidono la doppietta di Ilicic e i sigilli di Gomez, Pasalic e Ilicic: i rossoneri dopo quattro risultati utili di fila tornano a perdere, restando in una situazione di metà classifica abbastanza deludente. I bergamaschi invece scavalcano il Cagliari e si prendono il quinto posto a quota 31 punti.

Notizie Milan, il like al Papu Gomez

Ma in casa Milan più che la disfatta di Bergamo, tiene, clamorosamente banco il comportamento del centrocampista Franck Kessie. I fatti. Il centrocampista rossonero, dopo la pesantissima sconfitta sul campo della Dea ha messo un like al post Instagram all’ex compagno di squadra Papu Gomez che celebrava la prestazione dell’Atalanta e, ovviamente la vittoria per 5-0. Un gesto che non è affatto piaciuto ai tifosi del Milan, che hanno attaccato pesantemente Kessie sul popolare social. Da aggiungere che l’ivoriano, nonostante le dichiarazioni pubbliche, ha più volte manifestato alla Società la volontà di cambiare aria.