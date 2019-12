Ultime Juventus, squalifica maxi per Bentancur

Ultime Juventus squalifica Bentancur | Non solo l’amaro ko, il trofeo che sfuma e le polemiche del giorno dopo, la spedizione di Riad ha portato in casa bianconera un altro guaio, forse, in termini di sviluppo della Serie A, il peggiore: Rodrigo Bentancur è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo. E’ successo tutto nel finale della sfida con la Lazio, finita 3-1 per i biancocelesti. Il centrocampista bianconero, già ammonito, commette un fallo al limite dell’area. L’arbitro Calvarese fischia la punizione, quella che poi Cataldi trasformerà in rete, e mostra a Bentancur il secondo giallo che significa espulsione per somma di ammonizioni.

Notizie Juventus, le motivazioni del Giudice Sportivo

Ma, complice il temperamento del ragazzo, la stanchezza e la delusione, il calciatore perde lucidità e protesta animatamente con il quarto uomo. Protesta tanto, forse troppo. E nel referto l’episodio viene riportato con dovizia di particolari. L’effetto è che Bentancur rimedia tre giornate di squalifica e un’ammenda da diecimila euro. Salterà il Cagliari allo Stadium il 6 gennaio, il match dell’Olimpico con la Roma il 12 e la gara con il Parma del 19. Questo il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”