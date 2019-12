Ultime Juventus Pjanic analizza la sconfitta

Ultime Juventus Pjanic | In casa Juventus la sconfitta di Riad non rappresenta solo il mancato raggiungimento del primo obiettivo stagionale ma porta con sé anche delle riflessioni che potrebbero segnare il proseguo del cammino bianconero in campionato.. Il day after di Supercoppa è un misto di delusione e punti interrogativi. La seconda resa alla Lazio, dopo quella del campionato, sarà sviscerata a dovere da Sarri insieme alla squadra. Ma la sfida ha messo a nudo alcuni dei limiti di una corazzata, quella bianconera, che nelle ultime stagioni poche volte si è mostrata vulnerabile come a Riad.

Notizie Juventus, la carica del bosniaco

In particolare il centrocampo non riesce a garantire l’equilibrio imprescindibile per reggere il tridente Ronaldo-Higuain e Dyabala tanto che nella ripresa Sarri è passato al 4-3-1-2 con l’innesto di Ramsey, che però ha deluso. Il centrocampo bianconero è il settore in emergenza, ma ora la delusione per la Supercoppa mancata va incanalata in voglia di immediata riscossa e in questo senso si inserisce il post con cui Pjanic ha suonato la carica in casa bianconera: “Abbiamo grandi responsabilità perchè indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all’altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare. Uniti #FinoAllaFine”.