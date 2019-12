Ultime Inter, l’intervista di Lukaku al New York Times: ecco le sue parole

Ultime Inter – Lukaku | Ha rilasciato una lunga e interessante intervista al New York Times, il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku. Arrivato già a quota 14 gol in 22 partite stagionali con la maglia nerazzurra, ha parlato della difficoltà del campionato italiano, svelando interessanti retroscena sulle parole condivise con Pogba e il campionissimo della Juventus, Cristiano Ronaldo.

“A Pogba in estate, quando eravamo in Australia con il Manchester United, gli dissi che sarei andato via. Avevo chiuso con i Red Devils, c’era la sensazione che io e Paul fossimo i colpevoli della caduta del Manchester. Con loro è stato così, fin dall’inizio. Tutto un ‘Si, ma…’ quando segni. Ho segnato nella Supercoppa Europea e mi hanno ricordato di quando ho sbagliato in un’altra occasione. Ho segnato contro il West Ham ed è successo uguale. Da allora, non ho visto il mio futuro lì. Un anno allo United cancella gli 8 precedenti”.

Sul razzismo: “Tante volte nella mia vita sono stato al centro di situazioni simili a quella della partita col Cagliari. Ti costruisci uno scudo e porto la mia rabbia fuori dallo scudo. Penso sempre “Adesso gli faccio vedere io: segno, vinco e me ne vado a casa”. Il titolo del Corriere dello Sport (“Black Friday”, ndr) e la campagna delle tre scimmie? So di non aver fatto abbastanza. Dico quello che penso, se qualcosa mi passa per la testa, io parlo senza problemi”.

News Inter, Lukaku: “Segnare in Serie A è difficilissimo, CR7 mi avvisò”

Ha continuato poi, Romelu Lukaku, nel corso della sua intervista, a toccare il tema del suo arrivo all’Inter: “Parlai con Cristiano Ronaldo prima di arrivare all’Inter e mi disse: ‘La Serie A è il campionato difensivamente più complicato al mondo. Mi disse che ha segnato gol ovunque, ma l’Italia è quello più difficile. E se lo pensa Cristiano Ronaldo, deve essere vero. L’Inter è una scelta che dal lontano marzo, quando decisi di voler ricominciare da zero, per ricostruirmi. La Premier mi aveva fatto bene, ma volevo andarmele. In Italia sto bene, ho imparato la lingua in poche settimane. In poco tempo nessuno mi ha più parlato in inglese, ho lavorato duro e ho subito imparato l’italiano”.