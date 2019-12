Ultime Genoa, Ballardini rifiuta l’offerta di Preziosi: gli altri nomi

Ultime Genoa: no di Ballardini a Preziosi

Ultime Genoa Ballardini | Una fase di stagione davvero molto delicata per il Genoa, che continua a non fare risultati, e che adesso comincia a preoccuparsi seriamente, soprattutto vedendo qualche risultato di altre concorrenti alla salvezza. I rossoblù vengono travolti per 4-0 al San Siro, e restano inermi alla forza nerazzurra, quasi a volersi consegnare. Thiago Motta non convince più, e i risultati mixati alle buone prestazioni delle sue prime gare in Italia, sono solo un lontano ricordo per i tifosi.

Preziosi prenderà provvedimenti, e nelle ultime ore ha contattato Ballardini per un suo ritorno in panchina. Stavolta però non è accaduto come in passato, con il tecnico che quando chiamato ha subito risposto presente: è arrivato il rifiuto, questo stando a quanto riportato da Primocanale e Telenord.

News Genoa: i nomi per la panchina

Ballardini si è autoescluso per la panchina del Grifone, ed ecco che la società sta valutando in queste ore tutte le alternative. Il favorito resta Diego Lopez, attualmente tecnico in Uruguay, e che in passato ha allenato anche il Cagliari. Occhio anche ad un possibile ritorno di Andreazzoli, così come i nomi di Nicola e Guidolin. Entro l’anno nuovo si avrà un nuovo allenatore, si attendono novità.