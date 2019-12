Tweet on Twitter

Share on Facebook

Oroscopo di domani 24 dicembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo martedì, Vigilia di Natale.

Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2019: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Saranno giorni tranquilli per te, perché la Luna attraversa un transito favorevole. Recupera i sentimenti, perché in questo fine anno sarà importante farlo. Metti da parte le prime settimane difficili vissute in questo dicembre e chiudi in bellezza questo 2020.

Toro. Fai attenzione alla tua economia. Questa Vigilia di Natale ti farà spendere tanto ed è anche normale considerando il giorno e i regali, ma tieni bene a mente che dovrai affrontare un nuovo anno ricco di investimenti. Metti in discussione le cose che non ti piacciono e cambiale in positivo.

Gemelli. Questa giornata che anticipa il Natale sarà un bel po’ faticosa. Consiglio di riguardare anche la propria salute: non esporti a rischi ed evita raffreddore e influenza. Cerca di non ammalarti in vista delle feste.

Cancro. Forte opposizione da Giove e Saturno, per questo sarà normale avere delle difficoltà. Cerca di non insistere nelle discussioni ed evita le stesse: sono giorni di festa, non vale la pena arrabbiarsi.

Leone. Giornata molto attiva per te, il Natale sarà positivo nonostante alcune difficoltà vissute nel corso di quest’anno. Avresti bisogno di un grande amore, ma Venere ti è in opposizione. Non cercare la tua persona con insistenza, prima o poi arriverà.

Vergine. Massima attenzione tra Vigilia e giorno di Natale. Stai a contatto solo con le persone che senti più vicine e agli affetti, evita conflitti familiari. Le discussioni, anche banali, potrebbero rovinare tutta l’atmosfera positiva.

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dimentica le tensioni, in particolar modo quelle avute in ambito lavorativo. Goditi gli affetti, ti sei troppo dedicato al lavoro e hai bisogno di staccare la spina. Cambiamenti per te all’orizzonte.

Scorpione. Periodo molto stancante, e anche questa sarà una giornata sottotono per te. L’esserti ridotto all’ultimo per i tuoi impegni, renderà le tue giornate ancora più stressanti. Miglioramento nel giorno del 25 e del 26.

Sagittario. Si avvicina un buon Natale per te, bada a divertirti. Saranno 48 ore che ti porteranno una forte energia in amore, ritroverai il piacere dello stare insieme.

Capricorno. Stelle favorevoli a te in questo martedì e Luna in arrivo nel tuo segno. Sfrutta il momento positivo e recupera il tempo perso nell’amore: anche chi è in crisi, riuscirà a risolvere i propri problemi.

Acquario. Riscopri il potere dell’amore. Fine settimana molto importante per quel che concerne il sentimento. Alcune amicizie possono tornare nella tua vita.

Pesci. Vivi con serenità questo periodo festivo, accantona un po’ le preoccupazioni, altrimenti finirai con il non goderti neanche questo.