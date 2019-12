Notizie Milan: scontro tra Elliott e dirigenza

Notizie Milan | Quella di ieri per 5-0 è senza dubbio una delle sconfitte più pesanti degli ultimi anni, forse della storia del Milan. I rossoneri giocano malissimo e vengono travolti da un’Atalanta spettacolare, che quasi passeggia in mezzo al campo, e calpesta senza problemi la carcassa del Diavolo. La situazione ora è davvero pessima, e c’è chi sta cominciando a puntare il dito.

La brutta disfatta di Bergamo, secondo quanto racconta il Corriere della Sera, ha suscitato parecchio malumore in casa rossonera, dove sembra essere in atto un vero tutti contro tutti. I primi a essere distanti sarebbero la presidenza e la dirigenza, protagoniste ieri di un botta e risposta. Le parole di Boban nel postpartita sono state interpretate male da Elliott, quasi come un segno di sfida: “Cercheremo di fare del nostro meglio per quello che ci permetteranno di fare”. Parole che certamente non hanno calmato le acque.

Ultime Milan: Maldini colpevole, possibili dimissioni

Ambiente destabilizzato a livelli massimi, e uno scontro che può solo fare peggio in un momento già delicato di per se. Il Milan soffre tanto, e intanto il primo indiziato del disastro di ieri è stato Paolo Maldini, responsabili della costruzione della squadra. I piani alti lo giudicano colpevole, ora può succedere di tutto. Addirittura si vocifera che alcuni addetti ai lavori vorrebbero le sue dimissioni.