Ultime Juventus torna a parlare Sarri

Ultime Juventus Sarri | “Il tridente è un falso problema, la partita l’abbiano persa con un centrocampista in più. Non lo ritengo responsabile per la sconfitta. L’amarezza c’è ma bisogna subito guadare avanti perché piangerci addosso non ci risolve i problemi. Le energie già iniziali non erano tante. Non abbiamo perso per stanchezza ma per mancanza di brillantezza”. Queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juventus che il giorno dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa Italiana ha partecipato alla festa per la presentazione di un libro sui 100 anni di calcio a Figline Valdarno, squadra che oggi milita nel campionato di Eccellenza della Toscana ma che, soprattutto, rappresenta il paese dove Sarri, nato a Napoli, è cresciuto.

Notizie Juventus, l’aneddoto su Allegri

Dell’iniziativa ha dato conto Sky Sport che ha colto due battute del tecnico della Juventus. “Siamo arrivati con poche energie e l’abbiamo pagato. La Lazio è in condizione psicofisica straordinaria. Bisogna pensare da Juve e pensare che dipende solo da no” Poi un tuffo nel passato “Spero e credo che in me ci sia ancora qualcosa del Sarri del passato. Lo spirito è sempre quello, uno crede che le emozioni derivino dalla mediaticità dell’evento, ma l’evento ce l’hai dentro. Le emozioni che ho provato a fare Sangiovannese-Montevarchi le ho provate poche volte da allenatore, neanche nelle finali internazionali”. Infine un aneddoto condiviso con il suo predecessore sulla panchina della Juventus Allegri: “Ricordo una volta Sangiovannese-Aglianese. L’allenatore dell’Aglianese era Allegri. Finì 0-0, nessun gol. A fine partita un tifoso ci disse: ‘Se siete due allenatori voi…“.