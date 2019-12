Notizie Juventus, Ronaldo non ha digerito la sconfitta: ecco cosa ha fatto

Ultime Juventus: Ronaldo infuriato. Come riportato da Tuttosport, l’hanno presa malissimo i giocatori che meno di tutti si aspettavano la sconfitta. È una Juventus delusa e arrabbiata quella si disperde per le vacanze di Natale. Cristiano Ronaldo non perdeva una finale da quella della Supercoppa di Spagna del 2014 e aveva inanellato dodici vittorie da allora. Si sfila la medaglia d’argento. contrae la mascella mentre assiste alla premiazione della Lazio, sputa fuoco da ogni sguardo mentre guadagna lo spogliatoio. Zero voglia di parlare, molta di spaccare il mondo.

Il calciatore è poco abituato a questo. La metabolizzerà con la calma e il riposo. Per poi rituffarsi nella seconda parte della stagione dal 30 dicembre, quando è prevista la ripresa degli allenamenti della Juventus. La rabbia può fargli bene e fa parte del rapporto d’amore con il suo mestiere.

Ultime Juve: il disappunto

I massimi esperti in ronaldismo sono sicuri che questa sconfitta caricherà ulteriormente la primavera di CR7, quando inizieranno le sfide decisive di Champions League nelle quali è solito sbocciare in tutta la sua classe. E nessuno di loro dà molta importanza al plateale disappunto mostrato ieri dal portoghese: è così, assicurano, saper perdere non è il suo forte, quello è saper vincere.