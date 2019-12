Juventus, lite Bonucci-Pjanic nello spogliatoio: il motivo

Notizie Juventus: scontro tra Bonucci e Pjanic dopo la sconfitta in Supercoppa

Notizie Juventus Bonucci Pjanic | Momento davvero difficile e delicato per la Juventus, che si è ritrovata in poco tempo a perdere sia in campionato che in Supercoppa contro la Lazio di Simone Inzaghi. La sconfitta in finale per 3-1 è bruciata non poco nell’ambiente bianconero, ora come non mai destabilizzato ai massimi livelli. La Vecchia Signora è apparsa sotto tono in campo, e si è fatta quasi surclassare in certi momenti del match. Un atteggiamento che non è andato a genio a nessuno, soprattutto ai giocatori (Ronaldo compreso).

Tensione alle stelle anche nello spogliatoio, dove pare ci sia stata una lite tra due “senatori”. Stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra che Bonucci e Pjanic abbiano avuto uno scontro verbale già nel secondo tempo. Il motivo? Il brutto approccio alla partita della Juve.

Juventus: serve un cambio di passo

Il bilancio della prima parte di stagione per la Juventus non è ottimo. I bianconeri stanno disputando un buon campionato è vero, ma qualche incertezza di troppo continua a spaventare i tifosi. La sconfitta in Supercoppa è stata una mazzata enorme per Sarri, il quale avrà ora bisogno di un repentino cambio di passo per riagguantare almeno la serenità dell’ambiente.