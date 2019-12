Notizie Inter, Wanda Nara: “Lukaku? Non segna in Champions…”

Ultime Inter | Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi e ospite fisso, ha parlato nel corso di Tiki Taka di suo marito e dell’Inter. Momenti di tensione durante la puntata soprattutto sul tema Romelu Lukaku. Il conduttore televisivo e radiofonico Giacomo ‘Ciccio’ Valenti, ospite della trasmissione, ha elogiato le doti del belga:

“Il momento del rigore di Esposito è stata una bellissima scena, si è visto un attaccante capace di giocare per la squadra e non la squadra che gioca per lui. La grande capacità di Lukaku è far salire i compagni. Finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”.

Wanda Nara, moglie dell’argentino, ha risposto per le rime:

“Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. In Champions non ha segnato, vedrà gli ottavi in tv. L’ultimo numero nove ha fatto solo all’Inter 150 goal. Il valore aggiunto dell’Inter è Conte. E’ lui la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Conte quindi è quello che sta facendo la differenza. Poi si passa a cambiare giudizio da una settimana all’altra. Lukaku era stato criticato dopo la Champions, ora elogiato come un fenomeno”.

Inter: la replica ci Ciccio Valenti

Valenti ha poi risposto a Wanda Nara:

“Conte ha voluto Lukaku e per lui sono stati sacrificati giocatori come tuo marito”.

Wanda ha chiesto rispetto dopo le accuse di Ciccio Valenti:

“Sono tifosa dell’Inter ma non sopporto la mancanza di rispetto perché si parla dell’ex 9 e io sono qua. Ho visto un 9 che ha fatto 150 goal”.