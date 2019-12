Notizie Inter: infortunio Barella e Sensi, le condizioni

Ultime Inter: Barella-Brozovic-Sensi Conte aspetta il ritorno. Conte ha schierato nell’undici titolare il trio solamente quattro volte.

La prima contro l’Udinese il 14 settembre (1-0, gol di Sensi), poi nel derby del 21 settembre (2-0 con rete di Brozovic e Barella autore dell’assist per Lukaku). Quindi il grande exploit per un’ora al Camp Nou, con Barella e Sensi sugli scudi fino a metà ripresa: uscito l’ex Sassuolo, il Barcellona ha poi vinto 2-1. Infine, mezzora contro la Juventus il 6 ottobre, quando sull’1-1 è iniziato il calvario di Sensi, uscito per un problema muscolare che di fatto lo ha condizionato fino a pochi giorni fa. Barella, invece, si è fatto male al ginocchio destro il 23 novembre, è stato operato e per gennaio sarà di nuovo pronto.

Come riportato da Tuttosport, dopo la sosta, dunque, Conte avrà così il centrocampo che aveva immaginato in estate e che ha avuto per poco a disposizione.

Ultime Inter: finalmente il centrocampo di Conte

In questi mesi si è affidato ai reduci delle esperienze spallettiane Gagliardini, Vecino e Borja Valero, tutti bravi a rispondere presente. Con i tre moschettieri del centrocampo e un “D’Artagnan” in arrivo dal mercato, chissà che Conte poi non inizi a lasciarsi scappare la parola scudetto come confessato ieri a Che Tempo che Fa:

«Sono contento, assolutamente, ma non diciamo altro. E’ iniziato un nuovo percorso e incrociamo le dita», la concessione che si è fatto Conte ieri sera su Rai2. Il tecnico ha elogiato ancora Esposito («è molto bravo») e ha ribadito cosa significhi per lui perdere:

«La vittoria me la godo pochissimo, invece la sconfitta dura molto di più, anche due giorni. A me dà fastidio, è come un lutto temporaneo».