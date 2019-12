Notizie Fiorentina, Iachini in arrivo: tutto pronto per l’annuncio

Ultime Fiorentina, Beppe Iachini sta per arrivare. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio Iachini aspetta solo la comunicazione ufficiale.

Lu, che nella città fiorente è di casa, attende con ansia la decisione della Fiorentina. Dopo alcuni tentennamenti dovuti alle varie piste che si sono aperte, la decisione sembra esser stata presa dalla dirigenza. Sarà lui il nuovo allenatore dei toscani. Basta una telefonata per chiudere, è già tutto pronto ed oggi potrebbe essere il giorno buono per mettere nero su bianco il contratto.

Ultime Fiorentina: rischia anche Pradè

Intanto a Firenze anche la posizione del ds della Fiorentina Daniele Pradè sembra a rischio in ottica futura.

La dirigenza non si aspettava di ritrovarsi in una situazione del genere. Il ds era convinto di andare incontro a una stagione «tranquilla», nella quale porre le basi per il futuro. Sul mercato di gennaio Pradè si giocherà il futuro. Dopo Montella infatti, adesso c’è (soprattutto) lui sulla graticola. La permanenza per il prossimo anno è tutta da guadagnare. Anche perché il contratto scadrà a giugno e l’opzione per il rinnovo è a favore della società. Dipendesse da lui, non ci sarebbero dubbi. Nella sua testa infatti c’era (c’è) un percorso di cinque anni, nel quale costruire una squadra in grado di lottare per un posto in Champions League.