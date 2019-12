Lazio, Inzaghi perde Leiva e Luis Alberto: squalificati per un turno

Lazio, Inzaghi perde Leiva e Luis Alberto per squalifica

Lazio squalifica Leiva Luis Alberto | Oltre alla maxi squalifica con ammenda comminata al calciatore della Juventus Bentancur, il giudice sportivo di Serie A ha squalificato cinque giocatori dopo gli incontri della 17° giornata, tutti per un turno. Si tratta di Pisacane (Cagliari), Ansaldi e Bremer (Torino), Calderoni (Lecce), Gagliolo (Parma). Tra gli allenatori, un turno e ammenda di 10mila euro a Corini del Brescia . Per quello che riguarda i club, ammenda di 3mila euro alla Fiorentina. Riferendosi al match di Supercoppa Mastrandrea ha dato un turno di stop anche ai laziali Lucas Leiva e Luis Alberto. Tra i dirigenti, ammenda di 5mila euro a Fabio Paratici e Pavel Nedved “per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale”.

Notizie Lazio, per Inzaghi centrocampo da inventare

A valle di questa decisione del Giudice Mastrandrea il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi è costretto letteralmente ad inventare il centrocampo per la sfida del 5 gennaio 2020 alle 12.30 contro il Brescia al Rigamonti. Luis Alberto è stato uno dei grandi protagonisti del trionfo laziale. Ispiratissimo, spesso pericoloso dal limite, ha firmato il gol del vantaggio e ha dispensato magie a go go. Leiva di contro del centrocampo biancoceleste è quello che è andato più in affanno soprattutto quando la Juventus premeva. Ha sofferto quando si sono alzati i ritmi, ma come sempre ha fatto valere la sua esperienza in molte situazioni. Due tegole importanti quindi per il tecnico fresco vincitore della Supercoppa. Al loro posto ci saranno Parolo e Cataldi. Non esattamente la stessa cosa.