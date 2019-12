Ultime Juventus, Guardiola torna di moda

Ultime Juventus Guardiola | “Questa stagione è la mia quarta qui, la prossima sarà la quinta, perché voglio cercare di rimanere. Ma per il rinnovo bisogna vedere se me lo merito”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, a proposito del suo futuro e della possibilità di estendere il contratto in scadenza nel 2021. “Il livello è aumentato molto e le aspettative sono più alte. Vedremo se riusciremo a gestirle”, ha proseguito il tecnico spagnolo in conferenza stampa. “Non è solo un mio desiderio. Ora abbiamo una piccola pausa con la famiglia a Natale, avremo tempo di pensare al futuro”.

Notizie Juventus, Pep contro il razzismo nel calcio

Pep Guardiola ha detto anche che appoggerebbe i suoi giocatori se si trovassero costretti ad abbandonare una partita in segno di protesta contro i cori razzisti. Il tecnico del Manchester City ha commentato l’episodio che ha segnato il match tra Tottenham e Chelsea: il difensore dei Blues, Antonio Rudiger, ha riferito di essere stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi di casa. “Abbandonare il campo? E’ un’iniziativa che sostengo”, ha spiegato lo spagnolo in conferenza stampa. Il dato che si evince dalle parole del tecnico catalano è che se al termine della stagione non dovesse arrivare la tanto agognata Champions League le strade potrebbero separarsi. Nonostante le smentite di rito esiste nel contratto del tecnico una clausola che potrebbe permettergli di chiudere il rapporto con il City prima del 2021, data di scadenza dell’accordo. E la Juventus, che sta riflettendo seriamente sull’apporto di Sarri, torna a pensarci.