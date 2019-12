Everton, Ancelotti: “Ibrahimovic? Forse lo chiamo”

Everton | Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa di presentazione:

Ultime Ancelotti, la presentazione all’Everton

“Kean? Ho provato ad comprarlo prima che andasse all’Everton. È un giocatore incredibile, non dimentichiamo che solo 19 anni. Dobbiamo attendere e lavorare con lui. Ha grandissima qualità.

Ibrahimovic? È un mio caro amico. Ho allenato molti giocatori forti. So che è finito il suo contratto negli Stati Uniti, non so quale sia la sua idea. Devo chiamarlo, forse lo chiamo. Se vuole venire a Liverpool per divertirsi, può venire, ma non giocare coi Reds.

La Premier League è una delle leghe più importanti di tutto il mondo, non ci sono segreti nel calcio.

All’Everton conoscono il mio score contro il Liverpool, quindi saranno felici del mio arrivo. Quest’anno i Reds sono una grande squadra, sarà una bella sfida provare a batterli. L’attrazione è che l’Everton è un grande club, molto attrattivo per me, non è vero che guido solo top team, Parma non era un top team, mi piace un team con idee chiare, con ambizione per arrivare al successo, qui ci sono grandi strutture, non so quanto tempo ci vorrà per arrivare a grandi livelli.

Zlatan? Non so se la mia presenza aiuterà l’Everton nel mercato, non sono il tipo di manager che lavora da solo, parlo molto col club sulle possibilità di migliorare la squadra. A volte succede che qualcuno voglia venire perché ci sono io.

Razzismo? Dobbiamo essere forti, il calcio non può permettere alle persone tali abusi, ho lottato con Koulibaly contro il razzismo in Italia.

Il mio sogno è portare l’Everton nelle prime posizioni della Premier League. Il rapporto con Klopp è molto buono, sarà bello provare a batterlo, niente è impossibile nel calcio.

Ho incontrato lo staff, penso che sarà molto importante per me, ho lavorato con persone del club a Parigi, Madrid, Monaco, sa molto bene le caratteristiche dei giocatori, conosce l’ambiente, sarà di grande aiuto. Avrò Davide, Duncan, il preparatore dei portieri sarà lo stesso che avevamo”.