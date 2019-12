Calciomercato Napoli, assalto a Tonali: pronta offerta da 35 milioni

C’è anche il Napoli nella corsa all’affare Tonali: Juventus e Inter si danno battaglia da tempo, gli ultimi risultati danno fretta a Giuntoli per un colpo nella prossima sessione di mercato.

Calcio mercato Napoli, De Laurentiis all’assalto

Visto il valore, vista l’età, non potrebbe essere altrimenti. Il centrocampista del Brescia ha da tempo richiamato le attenzioni delle big del nostro calcio (ma anche all’estero): servirà un occhio della testa per aggiudicarselo ma, stando alle ultime di Raisport, è proprio quello che potrebbe fare Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri sono pronti ad offrire 35 milioni (titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) per Sandro Tonali. Mai prima d’ora, il patron dei partenopei si era spinto a tanto nella sessione invernale (di solito snobbata dal presidente), ma il sicuro rendimento dell’investimento consente uno strappo alla regola. Sia dal punto di vista tecnico infatti (è il mediano che manca a Gattuso) che economico (possibilità di rivendita a cifre astronomiche) sarebbe un colpo da 10 e lode per gli azzurri. Resta capire se arriverà il “sì” di un calciatore ha mezza Europa al suo seguito.

La concorrenza di Juventus e Inter

Non è un mistero infatti che Marotta e Paratici stravedano per lui (su quel famoso pizzino c’era anche il nome di Sandro): la questione si gioca piuttosto sulla volontà di Cellino di vendere, viste le comunque buone acque finanziarie in cui naviga il Brescia. Ad ogni modo, gli azzurri si stanno cautelando con altri profili.