Calciomercato Napoli, Mertens si allontana: Arsenal e United sul belga

Calciomercato Napoli, Dries Mertens si allontana dagli azzurri: Arsenal e Manchester United su di lui

Calciomercato Napoli – Mertens | Ha dimostrato di poter incidere ancora in azzurro, il talento belga, Dries Mertens. Il ‘piccolo’ centravanti del Napoli potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura all’ombra del Vesuvio, perché il suo entourage e la società, non sembrano compiere passi per venirsi incontro. Sarà un mese decisivo quello che sta per arrivare: il Napoli vorrebbe concentrare tutte le energie per quello che dovrebbe essere il mercato in entrata, ma occhio ovviamente alle situazioni legate ai rinnovi di Mertens e Callejon. Il belga sembra sempre più lontano dal progetto azzurro e potrebbe addirittura lasciare anzitempo. Su di lui ci sarebbero due club direttamente dalla Premier League, oltre all’interesse avanzato dal Borussia Dortmund in Germania.

News Napoli, addio a gennaio per Mertens? L’Arsenal proverà a convincere il calciatore

Stando a quanto rivelano direttamente dall’Inghilterra, i colleghi del ‘Daily Express’, non ci sarebbe solo il Manchester United su Dries Mertens. Anche l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni sul talento del Napoli, e potrebbero preparare l’assalto in vista del prossimo mercato di gennaio. Nel contratto di Dries ci sarebbe una clausola da 10 milioni valida per l’estero e applicabile entro il 10 gennaio. E’ per questo che il neo tecnico Arteta farà di tutto per convincere Mertens a trasferirsi subito ai Gunners.