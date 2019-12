Calciomercato Napoli, Kurzawa è la nuova idea per gennaio: la situazione

Calciomercato Napoli – Kurzawa | Sta per entrare nel vivo il mercato, in particolar modo per il campionato italiano, con diverse squadre che punteranno a rafforzare il proprio organico. Tra queste c’è sicuramente il Napoli di Rino Gattuso, che nella serata di ieri è riuscito a ritrovare i tre punti dopo un digiuno durato due mesi. Il tecnico ha denunciato l’assenza di un centrocampista e sarà quello il primo obiettivo dei partenopei in vista del mercato che sta per aprire. Tutta l’attenzione è rivolta verso Torreira, ma occhio al colpo di scena che potrebbe regalare questo mercato invernale: il Paris Saint-Germain potrebbe cedere agli azzurri il terzino, Layvin Kurzawa.

Notizie Napoli: in caso di addio per Ghoulam, gli azzurri andranno dritti su Kurzawa

Stando a quello che rivelano i colleghi di CalcioNapoli24, gli azzurri potrebbero dire ben presto addio a Faouzi Ghoulam, finito nel mirino del Marsiglia. Con Rodriguez che sembra essersi allontanato come ipotesi per gennaio, si apre quella inaspettata, che arriva sempre dalla Francia: Kurzawa del Paris Saint-Germain potrebbe finire nel campionato italiano. Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe approfittare della situazione legata alla sua scadenza. Il contratto di Kurzawa scade tra 6 mesi e il Psg non farebbe muro per la cessione immediata. L’ostacolo è rappresentato solo dall’ingaggio, su cui il Napoli andrebbe a lavorare. In caso di addio di Ghoulam, i partenopei avrebbero già un ‘piano B’.